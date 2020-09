Calciomercato, da Vidal a Smalling: colpi in canna in Serie A

Da Vidal a Smalling, colpi in canna per il calciomercato di Serie A; le ultime

A otto giorni dal ritorno del campionato, proseguono spediti i movimenti di mercato in Serie A. L’obiettivo è dar forma alle rose che dovranno competere per la nuova stagione che, in piena pandemia da Coronavirus, partirà ancora a porte chiuse. Molteplici società (si veda il Napoli) hanno già investito molti soldi, altre (si veda la Juventus) aspettano ancora un bomber, altre ancora stanno invece per annunciare i nuovi colpi: clicca qui per nuovi dettagli. Calciomercato.it fa il quadro su quanto sta accadendo con i nomi caldi delle ultime ore: da Vidal-Inter a Smalling-Roma fino a Godin-Cagliari, le ultime sui colpi di mercato in chiusura della Serie A.

Calciomercato Inter, da Vidal a Godin: entrate e uscite imminenti

Tra le squadre più attive negli ultimi giorni c’è sicuramente l’Inter. Marotta e Ausilio sono al lavoro tra entrate e uscite. Ieri è avanzata rapidamente la destinazione Cagliari per Godin, escluso dai piani futuri di Conte nonostante un finale di stagione in crescendo. La notizia non è stata accolta bene dai tifosi, ma a breve l’operazione può andare in porto a titolo definitivo anche grazie alla volontà della famiglia del giocatore, ben disposta a viaggiare verso i sardi. In entrata, il nome caldissimo resta Vidal. Come anticipato da Calciomercato.it, il Barcellona chiede un conguaglio economico per farlo partire, fattore che non facilita il viaggio del cileno verso Milano, atteso comunque in tempi ristretti in virtù di un accordo già trovato con l’entourage. Vidal potrebbe firmare un biennale da 6 milioni di euro a stagione. Anche per Darmian, infine, si attende il momento propizio per chiudere una trattativa impostata da tempo.

Calciomercato, dal Milan alla Juventus: cresce l’attesa per i rinforzi

Per il nuovo bomber della Juventus c’è ancora da aspettare. I profili più graditi restano Dzeko e Suarez, ma entrambe le trattative richiedono ancora tempo. Al contrario, è quasi fatta per un colpo in uscita: con Higuain è stato trovato l’accordo per la rescissione del contratto, ora il Pipita si avvicina all’Inter Miami. Ufficializzato Tonali, invece, oggi il Milan farà lo stesso con Tatarusanu, ma la dirigenza è al lavoro per acquistare un altro centrocampista in tempi brevi. L’affare Bakayoko col Chelsea, al momento, resta bloccato per le esose cifre chieste dagli inglesi (circa 30 milioni di euro per il riscatto). L’alternativa è il giovane Soumare del Lille, mentre in uscita Pobega e Krunic (seguito dal Friburgo) potrebbero interessare in Serie A.

Calciomercato Roma, da Smalling a Florenzi: affari in chiusura

Come anticipato dalla nostra redazione, è in chiusura l’affare tra Roma e Manchester United per Smalling. Decisiva si è rivelata la volontà del giocatore, che già in passato ha espresso la sua gioia nel vestire la maglia giallorossa, lasciata temporaneamente lo scorso agosto dopo una stagione in crescendo. Il centrale ha già avuto il permesso di non allenarsi coi compagni dello United, entro questo week end può arrivare il via libera definitivo alla cessione. In uscita è invece fatta per il prestito al PSG di Florenzi, stamane volato per Parigi. Novità importanti si attendono per la cessione di Karsdorp al Genoa, che intanto sta per mettere a segno il colpaccio Zajc dal Fenerbahçe, talento sloveno con un felice passato a Empoli. Il campionato si avvicina e il mercato si intensifica.

