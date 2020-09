Calciomercato Juventus, Dzeko titolare nell’amichevole Cagliari-Roma

Dzeko resta al centro delle voci di mercato e in particolare della Juventus, ma sarà titolare nell’amichevole tra Cagliari e Roma

La Juventus è a caccia di un bomber e tra i nomi papabili c’è anche quello di Edin Dzeko, che resta la prima scelta di Andrea Pirlo. I bianconeri attendono novità sul fronte Suarez, ma per sbloccare l’affare Dzeko, la Roma dovrà sbloccare l’affare Under-Milik con il Napoli. Nel frattempo però arrivano novità da casa giallorossa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

La prima è legata all’accelerata per arrivare ad Arek Milik, la seconda riguarda lo stesso centravanti bosniaco. Dzeko infatti scenderà in campo da titolare nell’amichevole in programma oggi tra Cagliari e Roma. Un possibile segnale lanciato alla Juventus, nel sottolineare come Fonseca consideri indispensabile il numero 9.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, futuro Under: nuova destinazione in Serie A