Il Napoli valuta anche Gerard Deulofeu per il suo attacco: l’agente dell’attaccante conferma questa possibilità ai nostri microfoni

Napoli e Roma hanno messo da parte Cengiz Under nel corso della loro trattativa per Arkadiusz Milik, e ora i partenopei devono tornare sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo, meglio se low-cost. Gli azzurri non possono permettersi enormi spese in questo momento ed una delle soluzioni valutate nelle ultime ore, secondo ‘Tuttosport’, è Gerard Deulofeu.

Lo spagnolo, con un passato tra Barcellona, Siviglia, Everton e Milan, è attualmente di proprietà del Watford (club retrocesso per la prima volta in Championship), e gli ottimi rapporti tra Pozzo e De Laurentiis potrebbero favorire un affare in prestito.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la cessione temporanea è una strada percorribile e Albert Botines, agente del classe ’94, conferma ai nostri microfoni l’esistenza di una trattativa: “Napoli è una possibilità per Deulofeu, sì. A lui piacerebbe tantissimo tornare in Italia e vestire la maglia azzurra”. Un’apertura netta da parte dell’entourage dell’attaccante, già accostato ai partenopei più volte negli scorsi anni e negli ultimi mesi anche al Milan per un ritorno in rossonero.

