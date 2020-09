Rick Karsdorp, in uscita dalla Roma, è sempre più vicino al Genoa. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare

Sfumato il trasferimento all’Atalanta, Rick Karsdorp è ora ad un passo dal Genoa. Come anticipato da ‘asromalive.it‘, l’operazione è ormai ben avviata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro, fissato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La conferma arriva da ‘Sky Sport’: il terzino olandese è sempre più vicino al trasferimento in rossoblu. Nuova avventura in Serie A in vista, dunque, per Karsdorp. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

