Alle prese con la questione Milik-Under, oltre a quella relativa a Dzeko, la Roma continua a guardare con interesse a Bustos del Talleres

È ancora avvolto nel mistero il futuro di Nahuel Bustos. Il 22enne attaccante del Talleres di Cordoba è da diverso tempo accostato a molti club europei, e non solo, ma la sua prossima destinazione non è stata ancora decisa. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è sempre vivo l’interesse della Roma e dell’allenatore Paulo Fonseca, nonostante i diversi cambi a livello di proprietà e dei quadri dirigenziali. Oltre ai giallorossi, anche un club di Ligue 1 si sta muovendo concretamente per il bomber argentino, sotto contratto fino al 2021, mentre dall’Argentina rilanciano il forte interesse dell’Hertha Berlino. La richiesta per il 75% del cartellino del calciatore da parte del Talleres è di 8.5 milioni di euro. Vi terremo aggiornati.

