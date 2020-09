Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: inidizio dal club

Il Milan vuole un altro colpo a centrocampo e non molla la presa su Bakayoko: intanto, nei nuovi numeri di maglia presentati dal Chelsea manca il francese

L’entusiasmo in casa Milan è ai massimi livelli, da diverse stagioni non si percepiva così tanto ottimismo nel club rossonero. L’arrivo di Sandro Tonali, sicuramente, ha contribuito a dare fiducia a tutto l’ambiente riguardo al futuro del ‘Diavolo’. La dirigenza meneghina, però, lungi dal sentirsi soddisfatta del mercato ed è al lavoro per mettere a disposizione di Stefano Pioli ulteriori rinforzi. La priorità per il Milan è ancora il centrocampo, dove sembra essere sfida a due fra Bakayoko e Soumaré. Intanto, arriva un indizio direttamente dal Chelsea.

Il club londinese oggi ha presentato i nuovi numeri di maglia per la prossima stagione: nella parata di stelle che è la rosa dei ‘Blues’, spicca l’assenza di Bakayoko. Al centrocampista francese non è stato ancora assegnato nessun numero di maglia, un ulteriore segnale della lontananza dell’ex Monaco dal progetto tecnico di Lampard. Il Milan, quindi, può continuare a sperare di riportare il francese in rossonero. L’ostacolo maggiore rimane l’inamovibilità del Chelsea sul prezzo del riscatto: i londinesi vogliono 30 milioni di euro. Il Milan, invece, non vuole spingersi oltre i 20 milioni per Bakayoko. Prosegue il braccio di ferro.

