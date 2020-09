Calciomercato Inter, due pedine per Kante: la risposta del Chelsea

N’Golo Kante è il sogno di Antonio Conte per il suo centrocampo. L’ultima idea dell’Inter per portare il francese a Milano. Ecco l’offerta

N’Golo Kante è in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Antonio Conte vorrebbe tornare ad allenare il centrocampista francese ma strapparlo al Chelsea non appare una missione semplice. Innanzitutto i nerazzurri devono fare i conti con gli esuberi da piazzare.

Sono diversi i calciatori, soprattutto a centrocampo, che non rientrano nei piani del mister. Senza alcuna cessione sborsare 50/60 milioni di euro non è certo facile.

Inter, Eriksen e Brozovic sul piatto

L’Inter, come racconta in Inghilterra ‘The Guardian’, avrebbe proposto al Chelsea, come parziale contropartita, due pedine, Christian Eriksen, che ha faticato ad assimilare gli schemi di Conte, e Marcelo Brozovic, protagonista nell’ultimo periodo più fuori che dentro al campo.

Né il danese né il croato, però, non interessano a Lampard, che preferirebbe puntare su Kante

