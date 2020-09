Calciomercato Inter, dall’Inghilterra | Scelta l’alternativa a Kante

Kante costa troppo e così l’Inter valuta le possibili alternative. Dall’Inghilterra salta fuori il nome di Seri del Fulham, ecco tutti i dettagli

Kante è il grande desiderio di Conte per la mediana, ma per ora il Chelsea continua a sparare alto. Anzi altissimo, si parla di una richiesta tra i 60 e i 70 milioni di euro, così l’Inter avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di una alternativa. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sky Sport’, la dirigenza interista sembrerebbe aver preso in considerazione già un nome: si tratta di Jean-Michel Seri, classe ’91 tornato al Fulham dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray. Fisicamente simile a Kante, il centrocampista ivoriano è nel mirino già da un paio d’anni e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

