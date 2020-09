Calciomercato Napoli, tris di uscite in Serie B: le Ultime di CM.IT

Il Napoli è vicino a definire un tris di uscita in Serie B: Tutino e Palmiero dicono ‘si’ alla Salernitana, mentre Bifulco è vicino al Cittadella

Il Napoli si muove in uscita e si appresta a mettere a segno tre operazioni, tutte quante in Serie B. I partenopei hanno trovato l’accordo con la Salernitana per una doppia cessione: Gennaro Tutino raggiungerà i granata a titolo definitivo, mentre per Luca Palmiero si prospetta un prestito con obbligo di riscatto. Ai due giocatori che andranno alla Salernitana, poi, si aggiunge anche Alfredo Bifulco: l’ala classe ’97 andrà in prestito al Cittadella. Tris di operazioni in uscita per il Napoli nella giornata di oggi.

