Paris Saint-Germain, l’ombra di Allegri su Tuchel: risponde il tedesco

Per Tuchel c’è sempre l’ombra di Allegri, candidato a succedergli alla guida del Psg: le parole del tecnico tedesco sul futuro

Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel non si è liberato dell’ombra di Massimiliano Allegri. La vittoria della Ligue 1 e la finale di Champions non sono state sufficienti per spazzare via le voci su un possibile avvicendamento sulla panchina dei parigini. Così alla vigilia del debutto in Ligue 1 contro il Lens, l’allenatore tedesco ha risposto in conferenza alle domande sul suo futuro: “Parliamo o non parliamo del rinnovo, il mio lavoro non cambia nulla. La mia situazione contrattuale non influenza il mio lavoro quotidiano. Ora la cosa importante – ha spiegato Tuchel – è lavorare con la squadra, costruire un gruppo e continuare a crescere”.

Nel debutto contro il Lens, il Psg dovrà fare a meno di numerosi calciatori. La squadra parigina ha, infatti, sei giocatori fermati dal Covid e l’inizio di stagione si prospetta in salita.