Prima del chiarimento con Conte, l’Inter è stata accostata con insistenza a Massimiliano Allegri: ecco le parole di Giovanni Galeone

Per diversi giorni, Antonio Conte e l’Inter sembravano pronti a dirsi addio dopo una sola stagione. Poi, la riunione tra tutti i massimi dirigenti nerazzurri e l’allenatore leccese ha riportato il sereno. Ma, nel frattempo, il nome che rimbalzava con maggiore insistenza per l’eventuale sostituzione di Conte era quello di Massimiliano Allegri. Una sorta di deja vu di quanto già successo nell’estate del 2014 alla Juventus. Alla fine, però, non se n’è fatto più nulla e il tecnico toscano è ancora senza squadra. “Ha preso un palo interno con l’Inter, è stato molto vicino ai nerazzurri – le parole di Giovanni Galeone a ‘Kiss Kiss Napoli’ – Poi, Conte è ritornato in buoni rapporti con la società. Ha avuto dei periodi non facilissimi e dei momenti in cui ha rilasciato dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate”.

Galeone ha parlato anche della possibilità di subentrare nel corso della stagione da parte di Allegri: “La vedo difficile, non è molto portato per queste cose”. Infine, discorso si sposta su Eriksen, acquisto del mercato di gennaio del club di Suning poco utilizzato da Conte: “Con me giocherebbe tutta la vita e penso anche con Allegri. Conte troverà un sistema per metterlo in squadra”.