Leonardo, direttore sportivo del PSG, chiude al possibile arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni

È destinata a sfumare la panchina del Paris Saint-Germain per Massimiliano Allegri. In un’intervista rilasciata a ‘Canal+’, Leonardo ha infatti escluso l’arrivo dell’ex allenatore di Milan e Juventus: “Conosco Allegri, ma non l’ho mai contattato. Con Tuchel è tutto chiaro, ha fatto qualcosa di fantastico. Abbiamo appena concluso la migliore stagione nella storia del club e abbiamo tempo per parlare”. Dichiarazioni, quelle del direttore sportivo del club parigino, che sanno di definitiva conferma per il tecnico tedesco: “Condividiamo tante cose, parliamo sempre del mercato. C’è un dialogo costante quando c’è da prendere un giocatore e Tuchel avalla sempre la scelta dei calciatori”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Infine, Leonardo ha anche blindato le due stelle della squadra, Neymar e Mbappé: “Vogliamo continuare con loro, questo è chiaro. Abbiamo già parlato, dobbiamo solo trovare il momento e il modo giusto per farlo. È un’opportunità avere due giocatori così nella stessa squadra. Abbiamo due dei migliori giocatori al mondo dopo Messi e Cristiano Ronaldo al PSG, è una cosa enorme”.

