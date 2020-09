Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tira in ballo il premier Giuseppe Conte per rispondere alle domande sul calciomercato azzurro

Al termine dell’Assemblea della Lega Serie A che ha sancito il via libera ai fondi di private equity nella società che gestirà i diritti tv nel prossimo triennio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto brevemente alle domande dei giornalisti. In particolare, quando gli è stato chiesto di fare un punto sul calciomercato azzurro, il patron partenopeo ha tirato in ballo il Presidente del Consiglio. “Per il mercato dovete parlare con Conte, ma non quello dell’Inter, quello al Governo”, le sue parole.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, incontro per Koulibaly e Under: le ultime di CM.IT

Una battuta che richiama ad alcune recenti dichiarazioni dello stesso De Laurentiis che aveva parlato dell’inutilità di fare acquisti per un campionato che si giocherà a porte chiuse.