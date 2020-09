Calciomercato Lazio, Muriqi si avvicina: conferme dal Fenerbahce

Il Fenerbahce ha confermato il forte pressing della Lazio per il proprio attaccante: “Iniziate le trattative per la cessione di Muriqi”

Come anticipato da ‘Calciomercato.it‘, la Lazio sta facendo passi da gigante verso la conclusione della trattativa con il Fenerbahce per Vedat Muriqi. Il club turco ha confermato ufficialmente che i negoziati con i biancocelesti sono entrati nel vivo sul proprio profilo ‘Twitter’: “Sono iniziate le trattative con la SS Lazio per la cessione del nostro calciatore Muriqi”. Un’uscita pubblica di questo tipo, non fa altro che confermare quanto raccontato dalla nostra redazione: le due società hanno già un accordo di massima. Muriqi arriverà nel club capitolino per una cifra complessiva di 20 milioni di euro, di cui 18 milioni di parte fissa e 2 di bonus. Simone Inzaghi si appresta ad accogliere un nuovo attaccante.

