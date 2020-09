Le ultime di Calciomercato.it sulla trattativa che dovrebbe portare prossimamente alla Lazio l’attaccante Vedat Muriqi

Simone Inzaghi può sorridere. Vedat Muriqi, 27enne attaccante kosovaro del Fenerbahçe, è in arrivo alla Lazio. Dopo giorni di trattative con il club, è arrivata la fumata bianca. Dopo Reina ed Escalante, l’allenatore della Lazio è pronto ad accogliere un altro acquisto. Muriqi nell’ultima stagione in Turchia ha realizzato 17 reti in 36 partite. L’operazione porterà la Lazio a sborsare circa 18 milioni di euro più bonus. In totale non dovrebbero superare i 20 milioni di euro. La punta, che nelle ultime ore aveva fatto pressione perché andasse in porto il trasferimento, è pronto per indossare la maglia biancoceleste. Una volta terminate le formalità burocratiche, il kosovaro si metterà in viaggio verso Roma per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Per lui si parla di un ingaggio da circa 2 milioni di euro. Al suo posto il Fenerbahçe nei giorni scorsi ha sondato anche il terreno per Kalinic con un’offerta importante proprio per sostituire l’attaccante in direzione Lazio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

