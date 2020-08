Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Kalinic verso il Fenerbahce!

Nikola Kalinic, centravanti che quest’anno ha vestito la maglia della Roma di Paulo Fonseca, potrebbe approdare in Turchia nell’imminente finestra di calciomercato di settembre

Secondo le informazioni raccolte in ESCLUSIVA da Calciomercato.it, Nikola Kalinic, bomber croato ex Fiorentina e Milan, ha ricevuto un’offerta di altissimo livello dal Fenerbahce, top club del campionato turco.

I gialloblu hanno presentato una proposta importante al giocatore, che ha anche altre due offerte da società estere. Inoltre, il Fener, come viene chiamato in patria, deve trovare un sostituto di Muriqi, bomber destinato a vestire la maglia della Lazio di Simone Inzaghi.

Il giocatore avrebbe gradito una permanenza in giallorosso, vista anche la stagione decisamente non negativa, ma la sua partenza sembra sempre più vicina. Sponda Atletico Madrid, i Colchoneros vogliono un piccolo indennizzo per Kalinic, il cui contratto è in scadenza fra un anno.

