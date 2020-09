Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, avrebbe offerto un suo assistito alla Juventus. Possibile scambio con Douglas Costa e Bernardeschi

Continuano a susseguirsi notizie e indiscrezioni di calciomercato riguardanti la Juventus. Mentre tiene banco la questione attaccante, con Suarez che – come rivelato in esclusiva a Calciomercato.it dal collega spagnolo Jordi Gil – avrebbe dei dubbi sul progetto bianconero, proprio dalla Spagna arriva un nuovo rumors sulla Juve. Il giocatore in questione è Adama Traoré, già accostato ai bianconeri negli scorsi mesi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Mendes offre Adama Traore | Ipotesi scambio

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Jorge Mendes avrebbe offerto Adama Traoré alla Juventus. Il talento del Wolverhampton era finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid, che si sono però defilate alla richiesta di almeno 60 milioni di euro da parte del club inglese. Le due big avrebbero di fatto interrotto i contatti con il potente procuratore anche di Cristiano Ronaldo, che si sarebbe così rivolto al club bianconero. La Juve, dal canto suo, potrebbe offrire Bernardeschi e Douglas Costa per raggiungere i 60 milioni richiesti dai ‘Wolves’. Occhi puntati dunque anche sulla pista Adama Traore.

