Il futuro di Arek Milik è ancora avvolto nel mistero. In trattativa con la Roma, il polacco è stato accostato anche alla Juventus

L’intreccio che vede coinvolti Edin Dzeko e Arek Milik non è stato ancora risolto. Il bosniaco della Roma continua ad essere nel mirino della Juventus, a caccia anche di Luis Suarez, mentre il polacco dovrebbe sostituire proprio il capitano in giallorosso. Ma lo stesso Milik, da diverso tempo, viene accostato ai campioni d’Italia in carica. Per il 26enne attaccante, secondo il giornalista Matteo Caronni, potrebbe svilupparsi uno scenario diverso nei primi giorni di ottobre: “A logica, Milik può essere un colpo di fine mercato – le sue parola ‘Top Calcio 24’ – Quando De Laurentiis smetterà di chiedere 40 milioni di euro per un giocatore in scadenza nel 2021, si accontenterà di 20-25 milioni. Può essere la quarta punta della Juve“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Napoli, blitz Fiorentina per Milik: Cutrone la chiave