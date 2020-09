Calciomercato Napoli, blitz Fiorentina per Milik: Cutrone la chiave

La Fiorentina sogna ancora di arrivare ad Arkadiusz Milik. La concorrenza non manca ma la ‘viola’ potrebbe mettere sul piatto un attaccante

Caccia ad un nuovo centravanti in casa Fiorentina. La ‘Viola’ negli ultimi giorni sembra aver messo nel mirino Arkadiusz Milik, bomber polacco del Napoli cercato nel recente passato anche da Juventus e soprattutto Roma nell’ambito di un’operazione con Under che al momento è in fase di stallo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Milik torna quindi in auge per la Fiorentina che aveva monitorato anche le situazione legate ai vari Belotti e Piatek. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘La Nazione’ il primo tentativo è andato a vuoto perché il calciatore era al centro del duello fra Juventus e Roma, ma ora le cose stanno diversamente. La società toscana per convincere il Napoli potrebbe infatti mettere sul piatto anche Cutrone oltre ad un investimento importante. Dal canto suo il giovane attaccante ex Milan nonostante lo spazio ridotto anche in azzurro, ritroverebbe quantomeno l’Europa League. De Laurentiis e Commisso sono pronti a dialogare sulla questione escludendo però dalle trattative Castrovilli.

