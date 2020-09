Calciomercato Juventus, Ramsey blocca tutto | Colpo più lontano

La Juventus punta all’ingaggio di un altro centrocampista. Nel mirino sempre Locatelli, ma serve la cessione di Ramsey

La Juventus è impegnata nelle trattative parallele con Suarez e Dzeko per consegnare un nuovo centravanti a Pirlo per il dopo Higuain. La dirigenza bianconera deve però completare anche il centrocampo a disposizione del nuovo tecnico, con Paratici che ha segnato nella lista della spesa l’ingaggio di un nuovo tassello per la mediana dopo Arthur e McKennie, con lo statunitense che verrà presentato oggi pomeriggio all’Allianz Stadium.

Juventus, per Locatelli serve la cessione di Ramsey

Il sogno è Aouar del Lione, senza dimenticare il profilo di Paredes da tempi non sospetti sul taccuino di Paratici. Non tramonta neanche la pista Locatelli, con il Sassuolo però che non fa sconti e chiede 35 milioni di euro per il baby di De Zerbi. Somma che la Juve potrebbe mettere sul piatto solo a fronte di un’uscita a centrocampo, primo fra tutti Ramsey come sottolinea ‘Tuttosport’. Senza la cessione del gallese, che genererebbe una sostanziosa plusvalenza (il prezzo è fissato dai 20 milioni a salire), la ‘Vecchia Signora’ non avrebbe la liquidità necessaria per tentare l’offensiva per Locatelli. Se l’affare non dovesse concretizzarsi in questa finestra di mercato, la Juventus ritenterebbe comunque l’assalto la prossima estate vista la stima che nutre la dirigenza bianconera per l’ex Milan. Lo stesso Locatelli, dal ritiro della Nazionale nei giorni scorsi, ha definito un ‘sogno’ un possibile sbarco sotto la Mole.

