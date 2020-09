Coronavirus, il bollettino del 6 settembre: 1297 nuovi casi

Coronavirus, il bollettino del 6 settembre: numero di contagi ancora molto elevato anche nelle ultime 24 ore. 1297 nuovi casi

Arrivano ancora numeri piuttosto preoccupanti dal consueto aggiornamento giornaliero della Protezione Civile in merito ai dati relativi al Coronavirus in Italia. Sono stati effettuati 76.856 tamponi e individuati 1297 nuovi positivi al Covid-19 con un valore di attualmente positivi di 32.078, 884 in più rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 277.634 persone hanno contratto il virus. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nelle ultime 24 ore inoltre sono purtroppo decedute altre 8 persone per un totale di 35.542 dall’inizio dell’epidemia.

Attualmente positivi: 32.078

Deceduti: 35.542 (+8, +0,02%)

Dimessi/Guariti: 210.015 (+405, +0,19%)

Ricoverati: 1.816 (+75) di cui in Terapia Intensiva: 133 (+12)

Tamponi: 9.219.257 (+76.856)

Totale casi: 277.634 (+1.297, +0,47%)

