Coronavirus, il bollettino del 5 settembre: 1695 nuovi contagi

Coronavirus, il bollettino del 5 settembre: numero dei contagi ancora alto, 1695 nuovi casi con 16 morti

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno diffuso il nuovo bollettino sull’emergenza coronavirus. Il trend dei nuovi casi giornalieri si mantiene costante: 1695 i nuovi contagi di oggi (ieri erano stati 1733). Il numero più elevato in Lombardia, con 388 casi. 16 i morti, con il bilancio che sale a 35.534. Gli attualmente positivi salgono a 31.194 (1095 in più di ieri), ma i ricoveri ospedalieri in più rispetto a 24 ore fa sono soltanto 13. Nessuno di questi in terapia intensiva, con il bilancio che in questo caso rimane fermo a 121 ricoverati. 583 le persone dimesse dall’ospedale e/o guarite.