Coronavirus, il bollettino del 4 settembre: aumentano i contagi

Coronavirus, il bollettino del 4 settembre: contagi in crescita, 1733 casi e 11 decessi

Crescono i casi da Coronavirus in Italia. Aumentano ad oggi 4 settembre i casi, che salgono a 1733. Sono invece 11 i decessi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. Crescono anche i tamponi: sono oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri), per un totale di 9.034.743. Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289). Il totale di casi è ora di 274.644 contagiati. Le persone decedute in totale sono 35.518.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il totale degli attualmente positivi è di 30.099, di questi 1.607 sono ricoverati con sintomi, 121 sono in terapia intensiva (ieri erano 120) e 28.371 in isolamento domiciliare (+1.081). Il maggior numero di casi è in Lombardia (337), 273 sono in Veneto e poi 171 in Lazio e Campania.