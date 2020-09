L’affare tra l’Inter e Arturo Vidal sembra quasi alle battute conclusive. Il centrocampista dovrebbe presto lasciare il Barcellona. Spunta la data

Si avvicina ad ampie falcate la data in cui finalmente Antonio Conte potrà abbracciare il pupillo Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sembra ormai al capolinea della sua avventura a Barcellona come spiegato anche dal catalano ‘Sport’ che ha fatto il punto della situazione. L’ex Bayern tramite il suo agente, sta già definendo gli ultimi dettagli della sua partenza dal Barça prima di poter firmare per la squadra italiana. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando al quotidiano spagnolo, lunedì o martedì Arturo Vidal dovrebbe recarsi in Italia per superare le procedure finali (test Covid-19 e visita medica) prima di approdare al club milanese e unirsi alla compagine di Conte. La base di intesa con l’Inter c’è da tempo e nella decisione del centrocampista sudamericano ha sicuramente influito anche lo stesso tecnico nerazzurro col quale ha lavorato ai tempi della Juventus. In linea di principio Vidal inoltre lascerà il Barcellona con una risoluzione contrattuale anche se no va del tutto esclusa una soluzione in stile Rakitic con un pagamento simbolico. L’obiettivo principale dei catalani resta comunque quello di ridurre il monte ingaggi.

