Calciomercato Inter, clamoroso Vidal: Messi beffa Conte e Marotta

L’Inter va avanti tutta per Arturo Vidal: la trattativa per il cileno procede, ma la mina vagante è rappresentata da Messi

L’Inter continua a puntare tutte le sue fiches su Arturo Vidal. Sfumato Tonali, con Kante e Ndombele al momento molto lontani soprattutto per un fattore economico, Marotta ha ormai deciso di regalare a Conte il cileno. L’operazione sembra destinata ad andare in porto, al netto delle resistenze del Barcellona sulla rescissione contrattuale da concedere al giocatore, già d’accordo con l’Inter. In queste ore, però, in casa blaugrana devono fare i conti con una scheggia impazzita come Leo Messi. L’argentino ha chiesto la cessione, poi ha annunciato che resterà, anche se non con grande entusiasmo visto che è vincolato da una maxi-clausola.

Calciomercato Inter, Messi prova lo sgambetto: vuole trattenere Vidal

Come scrive ‘Tuttosport’, la presenza di Messi a Barcellona potrebbe rallentare l’operazione Vidal-Inter. Questo perché non è escluso che il numero 10 riesca a convincere, come già fatto in passato, sia il tecnico Koeman che la società a trattenere il cileno, con cui Leo è molto amico, al Camp Nou. Ad ogni modo, anche se Vidal resta sulla strada della San Siro nerazzurra, potrebbe non essere scontata la rescissione. Questo per il fattore legato a Lautaro Martinez: per i blaugrana potrebbe non essere così strategico regalare un giocatore a una società che invece non apre per la cessione dell’argentino.