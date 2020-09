Il futuro di Ivan Perisic è ancora da decidere. Il Bayern non molla ma dalla Spagna arriva un clamoroso assalto del Barcellona

Si è chiusa con la vittoria della finale di Champions League la stagione di Ivan Perisic, rilanciatosi con la maglia del Bayern Monaco dopo un ultimo periodo complicato all’Inter. I bavaresi non hanno però riscattato l’esterno croato, che ora sarebbe addirittura finito al centro di un intrigo di mercato internazionale. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il Barcellona risolta la grana Messi è pronto a rituffarsi sul calciomercato per potenziare la rosa di Koeman. Dal Camp Nou si vuole infatti chiudere questa estate l’arrivo di Perisic per aggiungere una nuova alternativa alla corsia di sinistra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Barcellona su Perisic: c’è il via libera

L’Inter punta alla cessione di Perisic e due fattori avrebbero convinto Bartomeu a puntare su di lui: l’ottimo rapporto tra i due club potrebbe facilitare l’operazione e un affare complessivamente non superiore ai 20 milioni di euro. Il terzo incomodo resta il Bayern che vorrebbe provare a trattenerlo anche si è già visto respingere una prima iniziativa da 12 milioni. La risoluzione del contratto di Arturo Vidal potrà inoltre consentire a Conte di abbracciare il cileno ora al Barça, alimentando i buoni rapporti tra le società. L’ arrivo di Ivan Perisic al Camp Nou è dunque possibile in questo momento e il croato ha già dato il via libera per indossare la casacca blaugrana.

