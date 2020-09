Nell’Inter c’è una serie di giocatori in uscita, big e non solo: da Ranocchia a Candreva, Vecino e Asamoah

Piero Ausilio è stato chiaro sul calciomercato dell’Inter. Non arriveranno altri acquisti, soprattutto onerosi, se prima non verranno effettuato delle cessioni. L’eccezione è Arturo Vidal, ovviamente, per cui però non andrà pagato il cartellino e firmerà invece a zero. Oltre ai vari big in bilico e tra i possibili sacrificati come Brozovic, Eriksen, Godin e Skriniar, c’è una lunga lista di esuberi. Tra i rientri dai prestiti – riporta ‘Tuttosport’ – andranno nuovamente piazzati Perisic, Joao Mario, Dimarco, Dalbert e Nainggolan.

Calciomercato Inter, grana Cessioni: Marotta ne deve vendere quindici!

Ai quali si aggiungono anche i giocatori fuori dal progetto o che comunque rischiano di vedere pochissimo il campo: a Ranocchia – in scadenza 2021 – l’Inter ha lasciato libera scelta (andare via, magari al Genoa, o restare), Candreva ha poco spazio con Hakimi, poi Gagliardini e Vecino, D’Ambrosio con l’arrivo di Darmian potrebbe indietreggiare nelle gerarchie. Oltre ad Asamoah, ormai fuori dai giochi da parecchio: per lui, in scadenza 2021, ci sono proposte anche da Turchia e Germania e sta valutando la soluzione migliore. In totale sono ben 15 calciatori in lista d’attesa, tutto lavoro per Marotta e Ausilio.