In attesa di definire in maniera ufficiale alcune cessioni praticamente già concluse (Karsdorp, Kolarov e Schick su tutte), la Roma in queste settimane ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse anche per alcuni esuberi difensivi. Il Genoa ha cercato con convinzione Juan Jesus, che di recente ha rifiutato il Cagliari. Il club sardo ha così virato le proprie attenzioni su Federico Fazio, entrando in concorrenza con la Fiorentina e il Villarreal, ma per quanto riguarda il difensore argentino c’è una novità molto importante.

Calciomercato Roma, rinnovo per Fazio

L’ex Siviglia ha rinnovato nell’estate del 2019 fino al 30 giugno del 2021, ma l’allora direttore sportivo Gianluca Petrachi aveva introdotto un’opzione per il rinnovo automatico fino al 2022 al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Condizione che si è verificata, comportando così il prolungamento per un’ulteriore stagione.

