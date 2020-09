La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver trovato l’accordo con il Genoa per il prestito annuale di Mattia Perin: i dettagli

Dopo che le trattative con l’Atalanta si sono concluse in un nulla di fatto, la Juventus ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver raggiunto l’accordo con il Genoa. Mattia Perin tornerà in Liguria anche nella prossima stagione: prestito annuale per i rossoblù. Il portiere di Latina difenderà ancora i pali del ‘Grifone’, squadra con cui ha esordito in Serie A.

