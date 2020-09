Nella prima giornata della Nations League, Olanda-Polonia è la seconda gara del Gruppo 1, lo stesso dell’Italia

In contemporanea con Italia-Bosnia, Olanda-Polonia apre le danze nel Gruppo 1 della Nations League, lo stesso degli azzurri. Senza de Ligt e de Vrij e, soprattutto, senza la guida di Koeman trasferitosi al Barcellona, i padroni di casa cercheranno i tre punti contro Zielinski, Szczesny e compagni. C’è grande curiosità per l’esordio in panchina di Dwight Lodeweges, allenatore ad interim in attesa di trovare un sostituto definitivo al neo tecnico blaugrana. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Olanda-Polonia

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Veltman, van Dijk, Aké, Wijndal; van de Beek, de Jong, Wijnaldum; Promes, de Jong, Depay.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Goralski, Krychowiak; Szymanski, Zielinski, Grosicki; Piatek.