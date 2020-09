Calciomercato Juventus, intrigo Suarez: Messi lo vuole a Barcellona

La Juventus sogna Luis Suarez, ma è giallo attorno all’arrivo dell’uruguayano: i bianconeri avrebbero l’accordo, ma Messi lo frena

Un accordo che sarebbe stato già raggiunto, ma Leo Messi potrebbe bloccare tutto. Il rapporto tra l’argentino e Luis Suarez è speciale. I due, oltre che compagni di squadra, sono grandi amici fuori dal campo e sembra proprio che la permanenza di Messi a Barcellona dipenda proprio dall’uruguayano.

Come riferisce ‘Espn’, il natio di Salto avrebbe già raggiunto l’accordo con la Juventus per il trasferimento. Un affare però non semplice, perché il giocatore vorrebbe liberarsi dal Barcellona. Barcellona che è in piena tormenta Messi. La ‘Pulga’ farà conoscere il suo futuro a brevissimo, ma sembra che nell’ultimo colloquio tra Jorge Messi e la dirigenza, la richiesta sia stata quella di confermare Suarez in ‘blaugrana’ per fare in modo che lo stesso Messi possa restare, come aveva sottolineato già Calciomercato.it. Un giallo vero e proprio, con la palla che ora passa al club: resterà da capire cosa Koeman e Bartomeu hanno intenzione di fare.

