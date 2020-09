Per la Juventus sono ore caldissime per il nuovo attaccante, tra Luis Suarez e gli altri bomber in attesa delle mosse bianconere

Luis Suarez sembra avvicinarsi a grandi falcate verso la Juventus, ma manca ancora più di qualche tassello. Dalla buonuscita al passaporto e il futuro di Leo Messi, Andrea Pirlo però ha fretta di avere presto a disposizione il bomber, anche perché l’esordio in campionato – con un filotto piuttosto impegnativo – è alle porte.

Per questo abbiamo chiesto ai nostri utenti cosa dovrebbe fare Paratici e la dirigenza della Juventus, se aspettare fino all’ultimo Suarez o chiudere subito per Dzeko o Milik in modo da completare la rosa e lavorare insieme da subito. O virare su un altro nome come Cavani, anche lui a zero. Il risultato del nostro sondaggio è stato piuttosto schiacciante: Pirlo dovrà aspettare per regalarsi Suarez, il vero colpo di questa Juventus.