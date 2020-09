L’Inter non perde le speranze per il sogno Messi. Il club nerazzurro potrebbe tentare l’assalto se l’argentino dovesse liberarsi a parametro zero la prossima estate

Riavvicinamento improvviso tra Leo Messi e il Barcellona dopo gli ultimi contatti tra la dirigenza blaugrana e il papà-agente della ‘Pulce’. Bartomeu è categorico sulla possibile partenza del giocatore, che sarebbe ceduto soltanto a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Cifra inavvicinabile per tutte le big europee, Manchester City compreso.

Inter, sogno Messi: il piano di Suning

Si fa strada quindi l’ipotesi di un clamoroso dietrofront di Messi, che a questo punto potrebbe rinnovare e restare in Catalogna anche in futuro o andare in scadenza per liberasi a parametro zero la prossima estate alla scadenza naturale del contratto. Uno scenario che lascerebbe aperta la porta per l’assalto del Manchester City, con il quale ci sarebbero stati dei nuovi contatti ed in particolare tra lo stesso Messi e Guardiola. Con l’argentino in scadenza e che può scegliersi una nuova squadra da gennaio senza rinnovo, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe rifarsi sotto anche l’Inter nonostante la netta chiusura nei giorni scorsi della dirigenza nerazzurra.

Suning potrebbe far valere la propria forza sul piano economico e riprendere i discorsi con l’entourage della ‘Pulce’, puntando anche su un’Inter vincente in campo la prossima stagione dopo la conferma in panchina di Antonio Conte.

