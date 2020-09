Si infittisce ancora di più il mistero legato al futuro di Lionel Messi che nelle scorse ore sembrava sempre più lontano da Barcellona. C’è il dietrofront

Il matrimonio tra Lionel Messi e il Barcellona sembrava ormai in procinto di terminare dopo il summit di ieri sera tra il padre dell’argentino, Jorge, e il presidente Bartomeu che non aveva affatto rilasciato segnali positivi con le parti in totale contrapposizione. Eppure qualcosa sembra cambiare come evidenziato dallo stesso papà del sei volte Pallone d’oro che per la prima volta, ai microfoni di ‘Deportes Cuatro’, ha aperto ad un clamoroso dietrofront: “Un altro anno a Barcellona? È possibile”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

È praticamente la prima volta che dall’entourage di Messi filtra la possibilità di una retromarcia nell’ultimo periodo dopo l’inizio della ‘guerra’ a distanza. Incalzato dai giornalisti in tarda mattinata all’ingresso degli uffici della Fundacion Messi, il padre Jorge si è limitato ad un ‘si’ in relazione all’ipotesi che il figlio stesse valutando la possibilità di fare marcia indietro. La situazione resta ingarbugliata ma le chance che l’argentino possa addirittura restare un altro anno e mollare il colpo sono in crescita. L’inflessibilità di Bartomeu che vuole i 700 milioni della clausola risolutiva e le possibilità di una battaglia legale potrebbero mettere alle strette Messi che nel caso si libererebbe a zero nel 2021.

