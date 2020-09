Calciomercato Inter, il piano per Messi: l’aut-aut al Barcellona

Lionel Messi è il sogno di mercato dell’Inter: affare quasi impossibile ma i nerazzurri hanno una possibile carta da giocare

L’Inter non smette di sognare Lionel Messi. Affare quasi impossibile e non soltanto perché nelle ultime ore l’opzione permanenza è in crescita. C’è il Manchester City in pole per la Pulce in caso di addio ai blaugrana e poi l’aspetto economico non è secondario. Il Barcellona non vuole retrocedere dalla sua opzione di lasciarlo andare solo davanti al pagamento della clausola, ma intanto si guarda intorno per rinforzare l’attacco e il nome in primo piano è sempre quello di Lautaro Martinez.

Il ‘Toro’ potrebbe essere il profilo adatto anche per sostituire il partente Luis Suarez ma convincere l’Inter sarà tutt’altro che facile. Come riferisce ‘donbalon.com’, infatti, scaduta ormai la clausola nei primi giorni di luglio, l’argentino è destinato a restare in nerazzurro. Alla proposta del Barcellona per Lautaro Martinez, la risposta dell’Inter sarebbe stata una sola: lasciateci Lionel Messi. Insomma, affare impossibile, come riporta il portale spagnolo.