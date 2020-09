Ancora mistero sul futuro di Lionel Messi. Il campione potrebbe rassegnarsi all’idea di restare al Barcellona per un altro anno

Lionel Messi potrebbe rassegnarsi all’idea di restare al Barcellona per un altro anno. In scadenza di contratto a giugno 2021, la Pulce ha manifestato la volontà di lasciare il club dopo gli attriti con la dirigenza e la clamorosa disfatta in Champions League. Il suo nome è accostato alle migliori compagini mondiali, con le italiane Juventus e Inter tra i club pronti a sognare. Tuttavia, il Barça non vuole perderlo e potrebbe trattenerlo per almeno un’altra stagione. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

15.30 – Non finisce qui. La Liga ha prontamente risposto a Messi con un altro comunicato, non arretrando dalla propria posizione: “La clausola rescissoria da 700 milioni esiste ed è valida”. Ora è guerra aperta.

14.30 – Il tanto atteso comunicato di Messi arriva dal papà Jorge e verte soprattutto sulla clausola rescissoria da 700 milioni di euro, il vero contendere tra l’argentino e il Barcellona. Secondo la ‘pulga’, la clausola “non è applicabile”. La nota ufficiale è perentoria.

11.00 – L’Inter non si arrende per Messi: possibile assalto dei nerazzurri se l’argentino dovesse liberarsi a parametro zero nel 2021.

9.00 – Secondo il quotidiano spagnolo ‘Sport’, Messi starebbe studiando il piano per restare al Barcellona. Nonostante le svariate voci di mercato, quindi, non è affatto scontata la partenza dell’argentino.

8.30 – Qualora dovesse restare al Barcellona, Messi vorrebbe ancora Suarez come compagno d’attacco.