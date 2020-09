Pirlo sta costruendo la sua Juventus nei primi giorni di ritiro alla Continassa. Danilo può risultare un elemento prezioso per il nuovo tecnico nella prossima stagione

E’ partita con il ritiro alla Continassa l’era Pirlo alla Juventus terminata anzitempo la parentesi con Sarri in panchina, all’indomani del flop di Champions League contro il Lione. Una ‘Vecchia Signora’ in costruzione e che subirà un corposo restyling sul mercato, con diversi elementi fuori dal progetto dei campioni d’Italia come ad esempio Higuain, sul quale lo stesso neo-allenatore è stato chiaro durante la conferenza di presentazione nei giorni scorsi.

Juventus, certezza Danilo: conferma in bianconero

Nella lista dei cedibili della Juve non c’è Danilo, che si appresta a diventare una pedina preziosa (tra campo e spogliatoio) anche per Pirlo dopo il contributo dato alla squadra sotto la gestione Sarri. Il 29enne brasiliano ha conquistato al primo tentativo lo scudetto, continuando la striscia vincente nei campionati nazionali dopo i successi con Porto, Real Madrid e Manchester City. L’ennesimo titolo in quattro campionati diversi: un primato che neanche Cristiano Ronaldo è riuscito ad eguagliare. La dirigenza bianconera è rimasta soddisfatta del rendimento di Danilo che, come raccolto da Calciomercato.it, sarà a disposizione di Pirlo nella prossima stagione. Il duttile laterale era sbarcato a Torino la scorsa estate nello scambio con Cancelo (firmando un contratto fino al 2024) e a bilancio pesa circa 31 milioni di euro, somma che difficilmente qualsiasi altro club può mettere sul piatto in questo momento.

La polivalenza e l’intelligenza tattica del giocatore, inoltre, può risultare assai utile per il nuovo tecnico della Juventus, che in questi primi allenamenti lo ha provato anche nei tre del pacchetto difensivo in fase d’impostazione. Uno spartito tattico già eseguito dal nazionale verdeoro a Manchester alla corte di Guardiola, al quale Pirlo fa riferimento per certi aspetti del suo stile di gioco. Il difensore si sta trovando molto bene, adattandosi facilmente alle direttive richieste dal neo-allenatore. Certezza e jolly Danilo tra i tanti esuberi della ‘Vecchia Signora’.

