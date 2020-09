Calciomercato Milan, caccia aperta al vice Donnarumma

Il Milan è alla ricerca di un portiere che possa ricoprire il ruolo di secondo alle spalle di Gianluigi Donnarumma. Antonio destinato a fare il terzo

Il Milan è alla ricerca di un portiere da affiancare ai fratelli Donnarumma. La pista Begovic, il preferito da parte del club, non decolla per via dell’alto ingaggio. L’estremo difensore, tornato al Bournemouth, percepisce ben 2 milioni e per poter far ritorno a Milano dovrebbe abbassarsi lo stipendio.

I rossoneri hanno così sondato il terreno per altri estremi difensori: occhi puntati nella Capitale per Antonio Mirante ma la Roma non apre alla cessione. Un’altra strada porta a Sassuolo, a Consigli. Un’ultima idea – secondo quanto riportato da Sky Sport – sarebbe quella di Marco Sportiello, dell’Atalanta. La caccia al vice-Donnarumma è dunque aperta, con il Milan pronto a cogliere la giusta opportunità, anche in chiusura di calciomercato.

