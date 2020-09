Calciomercato Juventus, niente Inter: in bianconero con lo scambio!

La Juventus potrebbe accogliere in Italia Tanguy Ndombele. Il centrocampista, che piace all’Inter, può sbarcare a Torino con uno scambio

Potrebbe esserci l’Italia nel futuro di Tanguy Ndombele. Il centrocampista non sembra rientrare nei piani del Tottenham, pronto a scaricarlo dopo una sola stagione. Il giocatore è da tempo nel mirino dell’Inter ma non sembra essere una priorità: i nerazzurri sono intenzionati a chiudere per Arturo Vidal, da sempre in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. In Inghilterra, poi, il profilo che più stuzzica la fantasia dei milanesi è Kante del Chelsea. Ci vogliono tanti soldi e dunque delle cessioni prima di poterci provare seriamente.

Juventus, scambio per arrivare a Ndombele

Ma Ndombele, come dicevamo, potrebbe comunque sbarcare in Italia. Il giocatore piace anche alla Juventus di Andrea Pirlo, che ha diverse pedine che possono convincere Mourinho. Federico Bernardeschi non direbbe no ad un’esperienza in Premier League così come Douglas Costa.

Un altro calciatore che potrebbe essere messo sul tavolo è Ramsey, che non ha convinto in pieno i bianconeri. La Juventus potrebbe così regalarsi un nuovo centrocampista attraverso uno scambio.

