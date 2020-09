Idea di scambio tra Inter e Juventus: i nerazzurri avrebbero proposto un affare ai rivali bianconeri per arrivare ad Alex Sandro

L’Inter avrebbe provato a sondare il terreno con la Juventus per uno scambio di calciatori. Luca Momblano ha raccontato a ‘juventibus.com’ della proposta che i nerazzurri avrebbero avanzato ai bianconeri tramite intermediari: Eriksen per arrivare ad Alex Sandro. Un’ipotesi che si sarebbe scontrata immediatamente con la risposta negativa della società piemontese: secco il rifiuto juventino per l’operazione.

Dello scambio Eriksen-Alex Sandro aveva parlato in precedenza anche ‘calciomercatoweb.it’: il danese sembrerebbe essere sempre più ai margini del progetto di Antonio Conte che spera nell’arrivo di Vidal per il suo centrocampo. Arrivato a gennaio, il trequartista ex Tottenham non è riuscito a convincere l’allenatore salentino e davanti all’offerta giusta una sua cessione non è da escludere.