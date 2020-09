Umberto Calcagno, vice presidente AIC, ha parlato della possibile riapertura degli stadi. Ecco le sue dichiarazioni

“I calciatori sono i primi a volere i propri tifosi allo stadio, ma non è qualcosa di nostra competenza. Anche il CONI auspica per la riapertura, ma siamo tutti nelle mani del CTS. Stiamo spingendo affinché ci possa essere un’apertura in questo senso, nelle misure in cui è possibile farlo. Tornare alla normalità sarebbe molto bello ed un bel segnale per l’intero Paese”. Intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show” su ‘Radio Punto Nuovo’, Umberto Calcagno, vice presidente AIC, si è espresso così sulla possibile riapertura degli stadi in vista della nuova stagione ormai alle porte.

"Preoccupazione? C'è. Lo stress sarà diverso rispetto al normale. In questo momento però non ci sono alternative migliori. – ha proseguito Calcagno – Dobbiamo convivere con il virus, dobbiamo abituarci a disputare probabilmente un intero campionato con una fase epidemiologica, al momento sotto controllo".

