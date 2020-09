È arrivato il comunicato ufficiale della Juventus sulle condizioni di Federico Bernardeschi. Ecco i tempi di recupero

Inizia nel peggiore dei modi la nuova stagione di Federico Bernardeschi. L’esterno della Juventus, che in mattinata ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio, resterà fuori per almeno 15 giorni. A renderlo noto è il club bianconero, che ha comunicato attraverso una nota ufficiale: “Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 26enne salterà così la prima di Serie A contro la Sampdoria, in programma nel weekend del 19 e 20 settembre. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore sono attesi nelle prossime settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, il calendario del campionato 2020/2021

Juventus, Dzeko prima scelta | Roma su Milik, offerti anche Tadic e Giroud: ultime CM.IT