Serie A, il calendario del campionato 2020/2021

E’ giornata di calendario per la Serie A che verrà, precisamente il 19 settembre, giornata inizio del nuovo campionato in piena era Coronavirus. Dopo le difficoltà della stagione 19/20, tutti si auspicano una ripartenza più distesa anche dal punto di vista dell’intervallo fra un match e l’altro. I turni infrasettimanali saranno comunque tanti, ben 6, mentre le pause per le nazionali toccheranno quota 3.

Compilato l’intero calendario di Serie A. Ecco la prima giornata:

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

