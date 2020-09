Calciomercato Milan, arrivano le firme per Tonali: è fatta

Sandro Tonali può considerarsi un nuovo calciatore del Milan: firmati i documenti per il trasferimento del centrocampista

Sandro Tonali è da considerarsi un nuovo calciatore del Milan. Completato il sorpasso all’Inter, che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sono stati firmati i documenti che sanciscono il trasferimento del centrocampista dal Brescia in rossonero. Come riferisce ‘Sky Sport 24’, infatti, poco fa il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino ha controfirmato i documenti dell’operazione.

Ora si attendono le visite mediche che il giovane calciatore potrà svolgere una volta tornato dalla Nazionale. In questo momento Tonali è in attesa dell’esito del tampone: se negativo, potrà aggregarsi agli altri calciatori azzurri che si stanno allenando agli ordini di Roberto Mancini in vista del debutto in Nations League. Dopo aver rinnovato Ibrahimovic, i rossoneri hanno quindi chiuso per Tonali e hanno in pugno anche Brahim Diaz.