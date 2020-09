Calciomercato Atalanta, addio Castagne: sostenute le visite mediche

Il futuro di Castagne sarà in Premier League, accordo raggiunto fra Atalanta e Leicester: intanto, Miranchuk è sbarcato a Bergamo

Ormai è totale l’accordo fra l’Atalanta ed il Leicester per Timothy Castagne. Come riportato da ‘Sky Sport’, l’esterno belga ha sostenuto le visite mediche con le ‘Foxes’ e si appresta a sbarcare in Premier League. L’intesa è stata raggiunta fra il club inglese e la ‘Dea’ per un’operazione da 21 milioni di euro più altri 2 di bonus. Adesso manca solamente la firma sul nuovo contratto di Castagne e poi arriveranno gli annunci ufficiali.

Per un giocatore che parte, eccone uno che arriva. Aleksey Miranchuk è sbarcato all’aeroporto di ‘Orio al Serio’ di Bergamo. Il centrocampista russo è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’accordo fra i due club era stato anticipato dalla Lokomotiv Mosca, che ha ceduto Miranchuk alla ‘Dea’ per 14,5 milioni di euro.

