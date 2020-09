L’Inter ha piazzato un altro colpo di calciomercato: arrivato l’ok definitivo da parte di Kolarov sulla proposta di contratto nerazzurra

L’Inter sprinta in difesa. Dopo l’arrivo di Hakimi dal Real Madrid, i nerazzurri hanno messo a segno il colpo Aleksandar Kolarov. Il serbo della Roma è stata la richiesta di Antonio Conte per la difesa, un profilo di esperienza e carisma da inserire in campo e nello spogliatoio. L’Inter acquista così un giocatore duttile, utilizzabile dal mister salentino sia come esterno a tutta fascia che come terzo di difesa.

La trattativa si è conclusa in questi minuti dopo che lo stesso Kolarov, in scadenza 2021 con la Roma, ha accettato la proposta nerazzurra di un anno di contratto con opzione per il secondo. Il classe ’85 firmerà dunque quello che sarà verosimilmente l’ultimo contratto importante della sua carriera lasciando la capitale dopo 3 anni positivi.