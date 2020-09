Atalanta, Gasperini: “Ilicic non fa parte dell’organico”. E su Miranchuk

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa anche su Ilicic e Miranchuk

Ilicic ancora fuori, Miranchuk in arrivo. Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa della nuova stagione dell’Atalanta e si sofferma sulla situazione dei due calciatori. In primo luogo l’assenza prolungata dello sloveno che non fa parte dei convocati per il ritiro: “Aspettiamo notizie, al momento non fa parte del nostro organico” dice il tecnico dei bergamaschi.

Come anticipato da Calciomercato.it, in arrivo per l’Atalanta c’è Miranchuk: “E’ stato individuato come profilo che può sostituire Ilicic. Chiedevo un vice dello sloveno già l’anno scorso e non è arrivato. So che Miranchuk non può risolvere subito i nostri problemi, ma siamo fiduciosi. Purtroppo è reduce da un infortunio e, anche se non grave, può portargli a perdere alcune settimane”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, Castagne in Premier: c’è l’offerta

C’è spazio anche per Romero, altro obiettivo di mercato: “Non è ancora nostro ma la società sta lavorando. Se arrivano ulteriori energie, tanto di guadagnato. Servono miglioramenti in tutti i reparti, soprattutto in attacco. Lo scorso anno abbiamo chiusi un po’ impiccati, due elementi in più servono”.