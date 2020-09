Calciomercato Atalanta, Castagne in Premier: c’è l’offerta

Castagne potrebbe lasciare l’Atalanta in questa sessione. Dalla Premier League è arrivata l’offerta del Leicester da ben 25 milioni di euro

In forse il futuro di Timothy Castagne all’Atalanta. Molto in forse, perché dall’Inghilterra è arrivata una di quelle offerte impossibili da non prendere in considerazione: 25 milioni di euro proposti dal Leicester, come riportato da ‘Sky Sport’.

Soldi che fanno gola in questo calciomercato segnato comunque dalla crisi generata dalla pandemia. La Dea potrebbe quindi decidere di sacrificare l’esterno belga classe 1995, autore di 33 partite fra campionato e Champions, condite da due gol.

