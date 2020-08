Atalanta verso la chiusura dell’accordo con la Lokomotiv per Miranchuk. Ecco cosa manca

L’Atalanta accelera per Aleksej Miranchuk. Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, si va verso la chiusura dell’accordo con la Lokomotiv Mosca per il fantasista russo classe 1995. La cifra si aggira intorno ai 16 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il club bergamasco, però, deve ancora trovare l’intesa con il giocatore. L’offerta iniziale è di 1,5 milioni, attualmente Miranchuk ne percepisce 2 e la proposta dovrà necessariamente salire per chiudere definitivamente l’affare. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

