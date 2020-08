Calciomercato Atalanta, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente di Ruslan Malinovskyi fa chiarezza sul futuro del proprio assistito

Una sola stagione: ecco quanto è bastato a Ruslan Malinovskyi per prendersi l’Atalanta e confermarsi uno dei migliori giocatori a disposizione di mister Gasperini. Potenza fisica, sinistro da fuoriclasse e una duttilità tattica da far invidia a molti. “Questa è stata una stagione davvero fantastica per lui – spiega in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it l’agente dell’ucraino, Sergiy Serebrennikov – Ha raggiunto livelli altissimi, insieme all’Atalanta. Già in Belgio, Ruslan aveva fatto vedere cose ottime, ma sappiamo tutti che la Serie A è un’altra storia. Ha ancora il potenziale per fare migliorare ancora”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Atalanta, l’agente di Malinovskyi: “Tanti club chiedono informazioni, ma è felice a Bergamo”

Eppure, per Malinovskyi, il primo anno in Italia è stato un vero e proprio saliscendi di emozioni. Dal sogno Champions all’incubo Covid, per poi tornare ad accarezzare l’impresa contro il Paris Saint-Germain: “E’ felicissimo a Bergamo, si è adattato benissimo in un paese molto diverso dal suo, come l’Italia – ha spiegato l’agente, Sergiy Serebrennikov – In questo senso, l’Atalanta lo ha aiutato tantissimo nell’inserirsi al meglio. Si trova benissimo qui, come tutta la sua famiglia. Il Covid ha colpito tutto il globo, non solo Bergamo, non è qualcosa che potevamo prevedere o controllare in qualche modo. Nonostante tutto, è rimasto accanto alla città e al club: Ruslan è soddisfatto della stagione dell’Atalanta e della sua nuova vita in Italia. Non vede l’ora di ricominciare”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, Miranchuk più vicino: c’è l’offerta

Attenzione, però, alle tante voci di mercato: prima di approdare in Italia, Malinovskyi era uno dei calciatori più visionati dai club di Premier League e questo interesse sembra essersi addirittura rafforzato dopo il primo anno in nerazzurro: “E’ chiaro che ci sono tanti club interessati a lui e che continuamente chiedono informazioni circa un trasferimento. Non credo, però, che l’Atalanta sia disposta a farlo partire. Certo, tutti hanno un prezzo nel calciomercato, ma non è nella nostra intenzione lasciare Bergamo. Ruslan sta benissimo qui e siamo concentrati soltanto a dare il meglio per i nerazzurri. Abbiamo un contratto ancora molto lungo con il club, ma vedremo se aggiungere e ritoccare qualcosa nel corso della prossima stagione. E’ ancora presto per parlarne, però. Ciò che importa è che Ruslan ad oggi è felicissimo di continuare la sua carriera a Bergamo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rilancio Atalanta per Miranchuk

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Atalanta, via il gioiellino: due club di Serie A

Calciomercato Barcellona, rivoluzione Koeman | Occhi in casa Atalanta